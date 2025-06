S&P 500: Warum Ed Yardeni einen Bullenmarkt bis 10.000 Punkte vorhersagt!

Die Fähigkeit des Marktes, durch die aktuellen Spannungen hindurchzublicken und ein mögliches Szenario mit weniger Konflikten in der Region zu erkennen, spiegelt sich laut Yardeni auch in der jüngsten Entwicklung an der Börse in Tel Aviv wider: Der Israel MSCI-Aktienindex hat ein Allzeithoch erreicht.

"Geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten vorherzusagen ist ein heikles Unterfangen. Doch der israelische Aktienmarkt deutet darauf hin, dass wir möglicherweise gerade eine radikale Transformation der Region erleben – jetzt, da Iran nuklear entmachtet ist", meint Yardeni.

Seine Hoffnung: Die Trump-Regierung könnte durch eine Ausweitung der Abraham-Abkommen von 2020 – in denen mehrere arabische Staaten Israel anerkannten – auf Saudi-Arabien und weitere Länder, zur Beruhigung der Region beitragen.

Im Idealfall, so Yardeni, würde das Regime der Mullahs im Iran gestürzt und durch eine neue Regierung ersetzt, die sich auf innerstaatlichen und regionalen Wohlstand statt auf Terrorismus konzentriert.

S&P 500 auf 10.000 Punkte ?

"Für uns als Anlagestrategen ist entscheidend, dass der Bullenmarkt im S&P 500, der im Oktober 2022 begann, weiterhin intakt ist", erklärt er. Sein Kursziel für den S&P 500 liegt bis Jahresende bei 6.500 Punkten.

Tatsächlich glaubt Yardeni sogar, dass der US-Schlag gegen Iran Amerikas militärische Abschreckungskraft wiederhergestellt habe – und damit die Glaubwürdigkeit von Trumps Mantra "Frieden durch Stärke" bekräftige. Dies trage zum von Yardeni so genannten "Roaring 20’s"-Szenario bei, in dem der S&P 500 bis Ende des Jahrzehnts auf 10.000 Punkte steigen könne.

Kurzfristig stellt Yardeni fest, dass die Gewinnschätzungen der Analysten für den S&P 500 erneut steigen – zum dritten Mal in Folge auf ein Rekordhoch.

"Im Frühjahr gab es einen leichten Rückgang bei den erwarteten Gewinnen wegen Sorgen um Trumps Zölle. Doch inzwischen glauben viele Branchenanalysten offenbar, dass Zölle kaum oder gar keinen Einfluss auf die Unternehmensgewinne und -margen haben werden", so Yardeni.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

