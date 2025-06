DEKRA Arbeitsmarktreport 2025 / Akademikersuche hat sich entspannt (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Unter den Top-25-Berufen nur halb so viele Akademiker wie 2024

- Tiefststand bei Ingenieur- und IT-Berufen

- Die meisten Jobangebote gibt es in der Gesundheit/Pflege, Sachbearbeitung und

Verkaufsberatung



Die schwächelnde Konjunktur ist am Stellenmarkt angekommen - auch bei

Berufsgruppen, in denen es lange nur bergauf ging. In anderen Branchen hingegen

verschärfen sich die Engpässe. Über alle Berufe hinweg gesehen fällt auf: In

akademischen Berufen hat sich die Fachkräftesituation etwas entspannt. Unter den

Top-25-Berufen befinden sich nur drei akademische Spezialisierungen - so wenige

wie noch nie seit Erhebungsbeginn 2008. In den Engpassberufen bleibt der

Fachkräftebedarf weiterhin hoch, wie die Analyse von 8.944 Stellenangeboten

zeigt: Elektronikerinnen und Elektroniker sowie Gesundheits- und

Krankenpflegekräfte haben fast schon eine Dauerkarte an der Spitze aller Berufe.

Doch auch im Einzelhandel, in der Lagerlogistik oder der Sozialarbeit suchen

Arbeitgeber dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie der Blick auf die

Top-10-Berufe zeigt.





