Rheinmetall: Geheimer Millionen-Deal in China!

Der Name des Kunden bleibt vertraulich. Klar ist aber: Die gelieferten Komponenten sind für neu entwickelte Motorplattformen vorgesehen, mit denen der chinesische Hersteller seine Position im rasant wachsenden Markt für moderne Antriebstechnologien stärken will.

"Mit der Beauftragung erreicht der Technologiekonzern einen weiteren Meilenstein bei seiner Expansion in den Markt für Fahrzeuge mit moderner Antriebstechnik", teilte Rheinmetall am Montag mit. Ziel sei es, die eigenen Lösungen für Emissionsminderung weiter zu etablieren. Die Drosselklappen und Ventile basieren auf einem modularen Plattformdesign, das speziell an die Anforderungen des chinesischen Markts angepasst wurde.

Das elektronische Drosselklappengehäuse ist dabei kein Neuling im Portfolio. "Seit über einem Jahrzehnt ist es ein Kernprodukt von Rheinmetall", heißt es. Es optimiert die Kraftstoffverbrennung durch präzise Steuerung der Luftzufuhr – und spielt laut Konzernangaben "erneut eine wichtige Rolle im sich weiterentwickelnden Bereich der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge und der Modelle mit Range-Extender".

Mit dem Prinzip "local for local" will Rheinmetall die Nähe zum chinesischen Kunden betonen. Dafür wird das Werk in Kunshan modernisiert, um die komplexeren Fertigungsanforderungen zu erfüllen. Parallel wurden laut Unternehmen auch andere Schlüsselkomponenten wie Niederdruck-Abgasrückführventile oder elektrische Bypassventile an die wachsende Nachfrage in China angepasst.

Rheinmetall positioniert sich damit erneut als wichtiger Akteur im globalen Wandel hin zu effizienteren Antriebsformen – und untermauert seine Ambitionen, auch in Asien führend bei Lösungen zur Emissionsminderung zu sein. Der Aktie hilft das am Montag allerdings nicht – Rüstungsaktien zeigen sich zu Wochenbeginn schwach, ein doppeltes Downgrade der Renk-Aktie belastet den Sektor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion