Deutsche Industrie sieht schwierigeren Weg aus Rezession

Die USA hatten sich am Wochenende dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Leibinger sagte, seine Sorgen seien groß. Eine Sperrung des für den Öltransport wichtigen Seeweges durch die Straße von Hormus durch den Iran würde sich massiv auf die Energiepreise auswirken.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht viele Unsicherheiten für Unternehmen und rechnet nicht mit einer schnellen Erholung der Konjunktur. "Wir haben einen längeren und schwierigeren Weg aus der Rezession vor uns, als wir uns das gewünscht haben", sagte BDI-Präsident Peter Leibinger in Berlin zum Auftakt des Tags der Industrie. Er sprach mit Blick zum Beispiel auf den Zollkonflikt mit den USA und die Eskalation im Nahen Osten von einer ganzen Reihe von "Brandherden".

Hohe Unsicherheit



Leibinger nannte als Risiko zudem verschärfte Exportkontrollen für seltene Erden aus China, die für viele Hightech-Bereiche gebraucht werden. Der BDI senkte seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Der Verband erwartet nun einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,3 Prozent. Ende Januar hatte der BDI ein Minus von 0,1 Prozent prognostiziert.

Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner begründete die auch im Vergleich zum Beispiel mit Wirtschaftsinstituten pessimistischeren Aussichten mit der wachsenden Unsicherheit über die US-Zollpolitik. Der BDI gehe davon aus, dass das angekündigte US-Zollregime in Kraft trete und rechne damit, dass Zölle in Höhe von 20 Prozent auf eine gewisse Zahl von EU-Gütern ab dem 10. Juli greife. Die Bundesregierung hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass es vorher eine Einigung gibt zwischen der EU-Kommission und den USA.

Geht es 2026 aufwärts?



"Wenn die Bundesregierung den angekündigten Weg weiter verfolgt, dann besteht eine echte Chance für einen Aufschwung im nächsten Jahr", sagte Leibinger. Der Kurs stimme, es komme auf die Umsetzung an. Die Regierung will mit steuerlichen Entlastungen sowie Entlastungen bei Energiepreisen die Wirtschaft ankurbeln. Deutschland hat zwei Rezessionsjahre in Folge hinter sich. Leibinger sprach von einem "Stimmungsproblem" im Land, dies bremse Investitionen./hoe/DP/mis