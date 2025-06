Rock Tech Lithium erhält 388.074 kanadische Dollar (CAD) Förderung aus dem Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) in Ontario

- Das Projekt unterstützt eine nachhaltige Lithiumproduktion und Investitionen im Einklang mit der kritischen Rohstoffstrategie der Provinz Ontario.

Toronto, ON – 23. Juni 2025 – Das börsennotierte Unternehmen Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) freut sich bekanntzugeben, eine Förderung in Höhe von 388.074 CAD aus dem Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) der Provinz Ontario zu erhalten. Die Mittel dienen der Entwicklung innovativer Sortiertechnologien für niedriggradige Spodumen-Erze am Georgia Lake Projekt in Zusammenarbeit mit der Queen’s University und Stark Technologies. Ziel ist es, die Ressourcenausbeute zu steigern und die Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit der Lithiumproduktion in Kanada zu verbessern.

Das geförderte Projekt konzentriert sich auf die Entwicklung und Erprobung eines energieeffizienten Sortierverfahrens, dass eine Lithium-Ausbeute von 80 % aus niedriggradigen Erzen (0,3–0,5 % Li₂O) ermöglichen soll – Erze, die bislang als unwirtschaftlich galten. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Lithiumproduktion in Kanada zu steigern und damit die Rohstoffstrategie der Provinz sowie den Übergang zu nachhaltiger Energie direkt zu unterstützen.

„Wir sind stolz auf die Unterstützung der Regierung von Ontario durch den Critical Minerals Innovation Fund“ erklärt Mirco Wojnarowicz, Chief Executive Officer von Rock Tech. „Dieses Projekt vereint Wissenschaft, Technologie und Industrie, um eine der zentralen Herausforderungen der Lithiumproduktion zu lösen: die Nutzung von niedriggradigen Ressourcen. Das ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Entwicklung kritischer Rohstoffe in Ontario.“