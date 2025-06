BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Montag vorliegenden, vergleichenden Branchenstudie mit der Aktionärsstruktur der italienischen Luxusgüterkonzerne. EssilorLuxottica sei der unbestrittene Gigant in der Brillenbranche, mit einer hohen Marktkapitalisierung und einem Großaktionär mit großen Ambitionen - sowohl bei Brillen als auch bei Finanzdienstleistungen, schrieb er./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 00:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 240,2EUR auf Tradegate (23. Juni 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.