Die US-Aktien dürften heute folgenden Tagesablauf haben & das sind Ihre Chancen

Der heutige Ausverkauf an den Aktienmärkten dürfte begrenzt bleiben – sowohl im Hinblick auf das Handelsvolumen als auch auf die Dauer der Kursschwäche. Die Kursverluste erscheinen übertrieben. Daraus ergeben sich im Tagesverlauf potenziell attraktive Einstiegschancen, insbesondere bei Technologieaktien.

Erwarteter Handelsverlauf in 4+X Phasen

1. Vor Börseneröffnung (ca. 10:00–15:00 Uhr deutscher Zeit):

Institutionelle Anleger erteilen ihren Händlern Verkaufsaufträge für große Aktienpakete – häufig in wachstumsstarken, aber hoch bewerteten Titeln wie Nvidia, Tesla oder Palo Alto. Hintergrund sind Risikoanpassungen in den Portfolios angesichts der geopolitischen Eskalation. Diese Aufträge werden so getimt, dass sie zum US-Handelsstart wirksam werden.

2. US-Handelsstart (15:30 Uhr deutscher Zeit):

Mit Eröffnung der Wall Street rutschen die Kurse vieler S&P-500-Titel kräftig ab. Besonders belastend wirken große Put-Positionen, die nun schlagartig Wirkung entfalten: Sie zwingen Emittenten der Derivate dazu, Aktien proportional zu deren Indexgewichtung zu verkaufen – unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden Unternehmen stabil, günstig oder aussichtsreich sind.

3. Intraday-Phase (15:45–21:00 Uhr deutscher Zeit):

Nach dem Einbruch zum Handelsstart lassen viele Händler zunächst bewusst Luft zum Atmen. Ziel ist es, durch geringere Verkaufsaktivität eine technische Gegenbewegung zuzulassen – etwa durch Rückkäufe von Leerverkäufen oder vorsichtige Zukäufe durch Schnäppchenjäger. Diese Erholung wird dann genutzt, um schrittweise weitere Positionen abzubauen – ohne die Kurse zu sehr zu drücken.

4. Letzte Handelsstunde (21:00–22:00 Uhr deutscher Zeit):

Kurz vor Handelsschluss kommt es oft zu einem letzten Verkaufsimpuls: Alle verbliebenen Aufträge, die bis zum Tagesschluss ausgeführt werden müssen, werden in den Markt gegeben. Diese geballte Liquidation drückt die Kurse erneut – häufig sogar unter das Niveau vom Handelsstart. Für die Händler ergibt sich so die Möglichkeit, im Tagesvergleich einen besseren durchschnittlichen Verkaufskurs vorzuweisen.

X. Trump-Faktor (jederzeit)

Der heutige Handelstag steht zudem unter dem potenziellen Einfluss politischer Rhetorik – insbesondere von Donald Trump. Er kennt die Mechanik der Märkte und könnte bewusst versuchen, mit einer positiven oder versöhnlichen Meldung den Verkaufsdruck zu bremsen. Eine solche Intervention würde die Dynamik gegen Handelsende abrupt verändern – und könnte einen plötzlichen Rebound auslösen.