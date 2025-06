Integration von Multi-Agenten-Systemen gewinnt bei Gen-AI-Vorreitern deutlich an Tempo (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Capgemini unmittelbar vor Ausbruch und neuem Allzeithoch Capgemini -0,85 % Aktie 1 Aufrufe heute Dietlinde38 25.03.25, 14:04

Berlin (ots) -- Zwei von fünf Unternehmen erwarten eine positive Rendite für ihreKI-Investitionen innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre- Die Zahl agentenbasierter KI-Systeme steigt weltweit bis Ende 2025 um 48Prozent. Deutschland zählt zu den Vorreitern beim Einsatz von KI-Agenten oderMulti-Agenten-Systemen- Durch die gezielte Einbindung von KI-Technologien in die Kerngeschäftsprozessewie Beschaffung, Kundenservice, Lieferkettenoptimierung und Finanzoperationenerzielen Unternehmen bereits erhebliche ProfitabilitätssteigerungenDie Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute "AI in action: How Gen AI and Agentic AI redefine business operations (https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/ai-and-gen-ai-in-business-operations/) "zeigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) heute positive Investitionsrendite(Return on Investment - ROI) ermöglicht, wobei die durchschnittliche Rendite das1,7-fache beträgt. Die Studie unterstreicht, dass damit nun die Grundlage füreine weit verbreitete Implementierung von agentenbasierten KI-Systemengeschaffen wurde. Von den Unternehmen, die generative Künstliche Intelligenz(Gen AI - Generative Artificial Intelligence) bereits eingeführt haben,integrierten bereits 30 Prozent erfolgreich KI-Agenten in ihre Geschäftsabläufe.Es wird erwartet, dass die Zahl der agentenbasierten KI-Systeme bis Ende 2025 um48 Prozent steigen wird. Die Studie zeigt auch, dass bereits jedes fünfteUnternehmen KI-Agenten oder Multi-Agenten-Systeme einsetzt. Deutschland liegthierbei unter den Vorreitern: Nach Brasilien mit 36 Prozent und Indien sowieAustralien mit jeweils 29 Prozent setzten bereits 28 Prozent der befragtenUnternehmen in Deutschland KI-Agenten oder Multi-Agenten-Systeme ein. Dabeitragen Gen AI und agentengestützte KI zu erheblicher Profitabilitätssteigerungund zunehmender Effizienz in den Geschäftsprozessen bei.Im Zuge geplanter Investitionen in Daten und KI-Infrastruktur zeigten sicheinige Unternehmen skeptisch, ob sich der Return on Investment (ROI) ihresumfassenden KI-Portfolios sowie der Vielzahl von Initiativen realisieren lässt.Die Studie stellt fest, dass diese anfänglichen Bedenken zusehends schwinden, dadie Unternehmen inzwischen deutliche Rendite verzeichnen: Die BefragtenUnternehmen erzielten durchschnittlich das 1,7-fache ihrer KI-Investitionen. Vordiesem Hintergrund erhöhen viele Unternehmen ihre Budgets in diesem Bereich: 62Prozent der Befragten investieren in diesem Jahr mehr in Gen AI als im Vorjahr."Die Generative KI definiert seit 2022 die Mensch-Maschine-Interaktion neu undtransformiert die bekannten Geschäftsprozesse. Die Integration von