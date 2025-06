Anixa Biosciences beginnt mit Verabreichung an die vierte Kohorte im Rahmen der klinischen Studie zur CAR-T-Therapie beim Ovarialkarzinom

SAN JOSE, Kalifornien, 23. Juni 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass im Rahmen der laufenden klinischen Phase-1-Studie zur Beurteilung der neuartigen T-Zell-Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T-Therapie) in der Behandlung des rezidivierenden Ovarialkarzinoms die Verabreichung an die erste Patientin in der vierten Dosierungskohorte eingeleitet wurde. Die Durchführung der Studie erfolgt im Rahmen einer Forschungspartnerschaft mit dem Moffitt Cancer Center („Moffitt“) unter Leitung des Hauptprüfers Dr. Robert Wenham, der den Vorsitz im „Gynecologic Oncology Program“ am Moffitt Cancer Center innehat.

Die Patientinnen der vierten Studienkohorte werden jeweils eine Dosis von drei Millionen CAR-positiver Zellen pro Kilogramm Körpergewicht erhalten, was einer dreißigfachen Steigerung gegenüber der ersten Kohorte entspricht. In der dritten Kohorte wurden keine dosislimitierenden Toxizitäten beobachtet, sodass die Verabreichung an die vierte Kohorte aufgenommen werden kann. Diese geplante Dosiseskalation ist bei Patientinnen mit einem Ovarialkarzinom ein wesentlicher Schritt bei der Beurteilung der Sicherheit und therapeutischen Wirkung der CAR-T-Zell-Therapie.

Die FSHR-vermittelte CAR-T-Technologie von Anixa zielt auf den follikelstimulierenden Hormonrezeptor (FSHR) ab. Forschungen haben ergeben, dass dieser ausschließlich an der Oberfläche von Eierstockzellen, Tumorgefäßen und bestimmten Krebszellen exprimiert wird. In dieser erstmals am Menschen durchgeführten Studie (NCT05316129) werden erwachsene Frauen mit einem rezidivierenden Ovarialkarzinom aufgenommen, bei denen es nach mindestens zwei vorhergehenden Therapiezyklen zum Fortschreiten der Erkrankung gekommen ist. Zweck der Studie ist es, die Sicherheit zu beurteilen, die zulässige Höchstdosis zu ermitteln und die Wirksamkeit zu kontrollieren.