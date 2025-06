JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen

AkibaBC schrieb 01.05.25, 17:21

https://www.intelligent-investieren.net/2025/04/kissigs-aktien-report-stell-dir-vor-es.html



"JDC Group

Die JDC Group AG hat sich als führender Anbieter digitaler Plattformlösungen für Finanz- und Versicherungsvermittler etabliert. Mit ihrem zweigleisigen Geschäftsmodell bietet sie umfassende Dienstleistungen für Makler, Banken, Versicherungen und Endkunden an.



Im Bereich Advisortech stellt sie eine digitale Plattform für Versicherungs- und Investmentprodukte bereit, die Prozesse automatisiert und die Effizienz für Vermittler steigert. Im Segment Advisory bietet sie persönliche Beratung und Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten durch eigene Berater. Diese Kombination ermöglicht es der JDC Group, sowohl technologische Innovationen voranzutreiben als auch direkten Kundenkontakt zu pflegen.



Der Versicherungsvertriebsmarkt in Deutschland und Europa ist stark zersplittert und seit einigen Jahren konsolidiert die Branche durch Fusionen und Übernahmen. Auch die JDC Group ist hier aktiv am Start und hat sich als einer der führenden Player etabliert. Zudem konnte man mit der Sparkassengruppe einen der größten Kunden überhaupt gewinnen und seitdem läuft die Bestandsverwaltung und die Vermittlung beinahe aller Institute der Sparkassenorganisation über die JDC-Plattform. Zudem schloss man im November 2024 einen exklusiven Kooperationsvertrag mit den VGH Versicherungen, um die Plattformreichweite weiter zu erhöhen.



Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die JDC Group einen Rekordumsatz von über 220 Mio. Euro und damit knapp 29 % mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg dabei ebenfalls um 29 % auf über 15 Mio. Euro. Im 4. Quartal 2024 alleine wurde ein Umsatz von über 60 Mio. Euro erreicht, ein neuer Höchstwert für das Unternehmen. Das EBIT erhöhte sich dabei um fast 50 % auf 8,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.



Die JDC Group plant, den Umsatz bis 2030 auf bis zu 500 Mio. Euro zu steigern, mit einem Ziel-EBITDA von 40 bis 50 Mio. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und strategische Partnerschaften positioniert sich das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum in der digitalen Finanzwelt und bleibt ein zentraler Akteur im digitalen Wandel der Finanzdienstleistungsbranche.



Der Vertrag mit Vorstandschef Dr. Sebastian Grabmaier wurde kürzlich um weitere fünf Jahre verlängert. Und dieser sieht viel Potenzial in der Poolbranche – und damit meint er Maklerpools. Die Konsolidierungswelle rolle und es sei eine gewisse Monopolisierung zu beobachten, da die drei bzw. vier großen Player immer mehr Volumen auf sich vereinigen und damit ihren Abstand zu den kleinen ausbauen. Dies würde auf einen Versicherungsmarkt mit einer Handvoll Plattformdienstleitern hinauslaufen, von denen JDC bereits einer sei. Und zwar einer der erfolgreichsten.



Auch hinsichtlich der Versicherungen und der Maklerpools sowie der Verwaltungs- und Vermittlungsplattformen gilt das gleiche wie für den Immobiliensektor: eine direkte Auswirkung des Zollkriegs ist kaum zu erwarten, es wird allenfalls nachgelagert einen negativen Effekt geben, wenn es zu einer Rezessionsverschärfung kommen sollte und in deren Folge zu einer Pleitewelle. Denn dann würde die Nachfrage nach Versicherungsleistungen sinken und/oder Prämien nicht mehr bezahlt werden. Doch soweit dürfte es kaum kommen, so dass die JDC Group ein attraktiver Ort für Anlegergelder auf der Such nach einem sicheren Hafen, Wachstum und schönen Aussichten ist."