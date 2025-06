Vortex Energy beauftragt Caur Technologies und Storm Exploration mit der Durchführung der ANT-Messung auf dem Salzprojekt Robinsons River

Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3I) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Einzelheiten zu der bevorstehenden Ambient Noise Tomography- („ANT“-)Messung auf seinem Salzprojekt Robinsons River in Neufundland bekannt zu geben.

Die ANT-Messung erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Alberta („U of A“) im Rahmen einer Forschungspartnerschaft, die durch Fördermittel von Mitacs unterstützt wird. Im Rahmen dieser akademischen Zusammenarbeit haben die U of A und Vortex die Firma CAUR Technologies Inc. mit der genauen Planung der Messung, der Bereitstellung der entsprechenden Ausrüstung und der Datenverarbeitung beauftragt. Die Firma Storm Exploration LLC wird den Einsatz und die Bergung der Ausrüstung sowie das Logistik- und Projektmanagement vor Ort unterstützen.

Diese Arbeiten folgen auf die Mitteilung von Vortex vom 12. Juni 2025, in der das Unternehmen seine Pläne zur Durchführung der ANT-Messung zur Abbildung der inneren Struktur und Geometrie des Salzstocks Robinsons River bekannt gegeben hatte. ANT ist eine geophysikalische Technik mit geringen Auswirkungen, bei der anhand des natürlich auftretenden seismischen Rauschens ein hochauflösendes Bild des Untergrunds erstellt wird, welches zur Bewertung des Potenzials des Projekts für die Speicherung von Wasserstoff in großem Maßstab beitragen soll.

„Unsere Partnerschaft mit der University of Alberta ist für die Förderung dieser innovativen Vermessung von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns, mit CAUR Technologies und Storm Exploration zusammenzuarbeiten“, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy. „Diese Arbeit macht unser Engagement deutlich, fortschrittliche wissenschaftliche Methoden und lokales Wissen einzusetzen, um das Projekt Robinsons River weiterzuentwickeln.“

Die Daten der ANT-Messung werden mit den bestehenden gravimetrischen, magnetischen und älteren seismischen Datensätzen zusammengeführt, um die Entwicklung eines einheitlichen Untergrundmodells zu unterstützen und als Entscheidungshilfe für zukünftige Bohrungen zu dienen.

Qualifizierter Sachverständiger