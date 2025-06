Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 21-2025

Geschätzte Leserschaft,

die Märkte bleiben in Bewegung und beim Uran tut sich Einiges! Gold bleibt weiter hin stark und Silber hat nun endlich im Point & Figure Chart ein prozyklisches Kaufsignal gesetzt. Die Manipulatoren versuchen sich weiter verzweifelt zu wehren aber die Schlacht scheint verloren zu sein. Wir bleiben bei unserer Einschätzung und sehen im Silber nun 46$ als nächstes Kursziel mit einem Zwischenziel von 38$.

Bleiben Sie gut informiert und Glück auf!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Canada Nickel erhält weitere Unterstützung (und künftig wohl massive Finanzmittel) der Regierung Ontarios

In einem gemeinsamen Schreiben an den kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen haben die Minister für Energie und Bergbau, für natürliche Ressourcen sowie für indigene Angelegenheiten und wirtschaftliche Versöhnung der First Nations von Ontario das Crawford-Projekt als eines von fünf strategischen Projekten für kritische Mineralien identifiziert, die für eine kurzfristige Entwicklung im Rahmen von drei transformativen, landesbildenden Projekten bereit sind. In diesem offenen Brief wiesen die Minister auch auf die zusätzlichen Finanzmittel der Provinz für den Sektor hin, um den Wert dieser Ressourcen voll auszuschöpfen, wie z. B. den mit 500 Millionen Dollar dotierten Critical Minerals Processing Fund sowie fast 3,1 Milliarden Dollar an Darlehen, Zuschüssen, Stipendien und anderen Finanzmitteln, um eine sinnvolle Beteiligung und Partnerschaft der indigenen Bevölkerung bei der Erschließung wichtiger Mineralien zu unterstützen.

News: Canada Nickel gibt bekannt, dass die Regierung von Ontario Crawford als vorrangiges Projekt für kritische Mineralien und nationales Aufbauprojekt anerkannt hat

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Unternehmensnews

Fortuna Mining holt sich neues Goldprojekt

Fortuna Mining berichtete kürzlich, dass man 15.037.593 Stammaktien von Awalé Resources Limited erworben hat, einem an der TSX Venture Exchange notierten Mineralexplorationsunternehmen, das derzeit sein 100-Prozent eigenes Projekt Odienné in Côte d'Ivoire vorantreibt.

News: Fortuna schließt strategische Investition in Awalé Resources Limited ab und reicht Frühwarnbericht ein

Fury Gold Mines legt sich auf Bohrziele fest

Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Reihe von Bohrzielen auf dem Goldprojekt Sakami festgelegt. Die erste Phase der Bohrkampagne wird Ende Juni 2025 beginnen und etwa 3.000 bis 5.000 Meter umfassen.

News: Fury schließt Bohrzielauswahl auf dem neu erworbenen Sakami Goldprojekt ab

GoldMining schließt Finanzierung ab und startet Explorationskampagne

Das Unternehmen nahm jüngst 500.000 CA$ (mit hohem Premium) ein und wird diese unter anderem für die neue Explorationskampagne auf dem Goldprojekt Yellowknife verwenden.

News: GoldMining gibt den Abschluss der Flow-Through-Finanzierung bekannt und beginnt mit der Exploration im Yellowknife-Goldprojekt

Meridian Mining stößt auf hochgradige Mineralisierungen

Meridian Mining stieß bei Bohrungen auf Santa Helena unter anderem auf 11,6 Meter @ 5,9g/t AuEq, einschließlich 7,5 Meter @ 8,0 g/t AuEq. Der bisher hochgradigste Goldabschnitt im Grundgestein betrug 25,4 g/t Au und 449,0 g/t Ag.

News: Meridian bohrt auf Santa Helena mehrere Abschnitte mit flacher hochgradiger Au-Cu-Ag- und Zn-Mineralisierung

OR Royalties stärkt finanzielle Ausstattung

Das Unternehmen besitzt nun Zugang zu einer Kreditfazilität in Höhe von 650 Mio. US$ mit einer zusätzlichen ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. US$, so dass insgesamt bis zu 850 Mio. US$ zur Verfügung stehen. Die frühere Kreditfazilität hatte einen Höchstbetrag von 550 Mio. CA$ mit einer ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. CA$.

News: OR Royalties gibt Erhöhung der Kreditfazilität und positive Netto-Cash-Position bekannt

Southern Cross Gold stößt wieder auf mehr als 100g/t Goldäquivalent

Das jüngste Bohrloch lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit dem zehntbesten Abschnitt, der bei Sunday Creek gebohrt wurde: 3,9 Meter mit 124,9 g/t AuEq, einschließlich höherer Gehalte mit Einzelergebnissen von bis zu 2.110 g/t Au.

News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 3,9 m mit 124,6 g/t Gold mit einzelnen Ergebnissen von bis zu 2.110 g/t Gold

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

