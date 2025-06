Iraks Milizen fürchten sich vor Hisbollah-Schicksal

BAGDAD (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten Entwicklungen im Krieg im Iran haben proiranische Milizen im Nachbarland Irak nach Einschätzung einer Expertin derzeit kein Interesse, sich am Konflikt zu beteiligen.

Es komme zwar vor allem darauf an, was Teheran als Nächstes tue, sagte die Irak-Expertin Luluwa al-Raschid der Deutschen Presse-Agentur. Aber: "Sie wollen ihr Land nicht in einen Krieg ziehen", so al-Raschid. Der Irak habe in den letzten Jahrzehnten viel Leid, Krieg und Zerstörung gesehen. Die Vertreter der vom Iran unterstützten Milizen seien an keiner weiteren "Spirale der Gewalt" interessiert - trotz ihrer Rhetorik des Widerstands gegen die USA und Israel.