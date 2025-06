Zwei Jahrzehnte engagiert für bargeldloses Bezahlen made in Germany

Berlin (ots) - Seit ihrer Gründung am 23. Juni 2005 setzt sich die InitiativeDeutsche Zahlungssysteme e.V. für die Akzeptanz und Weiterentwicklung digitalerund kartenbasierter Bezahlverfahren in Deutschland ein. Dabei immer im Fokus:die girocard. Entwickelt und getragen von den deutschen Banken und Sparkassenist sie die beliebteste Debitkarte der Verbraucher:innen. Als souveränesZahlungssystem kann sich unsere Wirtschaft auf sie verlassen - und das ist heutewichtiger denn je. In diesem Jahr feiert die Initiative ihr 20-jähriges Bestehenund blickt anlässlich dieses Jubiläums auf erreichte Meilensteine und künftigeHerausforderungen.Die aktuellen Entwicklungen in Handel und Politik zeigen: Souveränität gewinntimmer mehr an Bedeutung. Darum ist es für Deutschland nun umso wichtiger, aufeigene Lösungen zu setzen - auch beim Bezahlen. Ingo Limburg,Vorstandsvorsitzender der Initiative, betont: "Wenn deutsche und europäischeAkteure die Kontrolle über ihre Zahlungsverkehrsinfrastruktur verlieren, gehtein zentraler Bestandteil wirtschaftlicher und digitaler Autonomie verloren.Deshalb müssen Zahlungslösungen aus Deutschland und Europa jetzt gezieltgestärkt werden." Ein stabiler, souveräner und innovativer Zahlungsverkehrgehört zu den tragenden Säulen einer leistungsfähigen Wirtschaft. Mit dergirocard verfügt Deutschland über ein unabhängiges Zahlungssystem, dasmarktführend in der Verbreitung und Akzeptanz ist. "Wir appellieren an diePolitik, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, damit Deutschland und Europavon souveränen, resilienten und zukunftsfähigen digitalen Zahlungslösungenprofitieren", so Limburg weiter.Vom Tabakautomaten zur Ladesäule: 20 Jahre für digitales BezahlenBei der Entwicklung des digitalen Bezahlens hat die Initiative in denvergangenen zwei Jahrzehnten vielfältige Themen vorangebracht. 2005 startete sieals Initiative GeldKarte e.V. mit dem Ziel, den Einsatz des goldenen Chips undseine Vorteile bekannt zu machen. Die GeldKarte - eine Funktion auf der girocard(ehemals ec-Karte) - etablierte sich zunächst an Tabakautomaten, wo mit ihr auchdas notwendige Mindestalter bestätigt werden konnte. Eine erfolgreicheErweiterung ihrer Akzeptanzbereiche erlebte die GeldKarte in derSchulverpflegung: In kurzer Zeit konnte deutschlandweit an über 350 Schulenbargeldlos bezahlt und damit unter anderem eine diskrete Subventionierung vonbedürftigen Schüler:innen ermöglicht werden. Nachdem die ec-Karte im Jahr 2007zur girocard umbenannt wurde, änderte der Verein wenige Jahre später ebenfallsseinen Namen zur Initiative Deutsche Zahlungssysteme und erweiterte damit sein