Spritpreise steigen nach US-Angriff im Iran nur leicht

Am Sonntag hatte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,718 Euro pro Liter gekostet. Das waren 6 Cent mehr als noch am 12. Juni. Bei Diesel ging es sogar um 10,3 Cent nach oben auf zuletzt 1,641 Euro pro Liter. Auf eine Tankfüllung von 50 Litern umgerechnet, sind das bei Superbenzin 3 Euro unterschied, bei Diesel sogar 5,15 Euro.

Entscheidender Treiber für den anziehenden Spritpreis in den vergangenen Tagen waren steigende Ölpreise in Folge der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Der US-Angriff hatte hier am Montag zunächst keine weitere massive Steigerung nach sich gezogen. Dies könnte sich allerdings ändern, falls der Iran die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus sperren sollte. In diesem Fall erwarten Experten stark steigende Ölpreise mit entsprechenden Auswirkungen auch an hiesigen Tankstellen./ruc/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 4,544 auf Tradegate (23. Juni 2025, 14:30 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +0,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,09 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 187,32 Mrd.. Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7290. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 38,00GBP was eine Bandbreite von -8,53 %/+19,85 % bedeutet.