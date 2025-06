Coop Far East erreicht neue Lieferanten, beschafft innovative Produkte und baut langfristige Partnerschaften auf

GUANGZHOU, China, 23. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die 137. China Import and Export Fair (Canton Fair) endete in einem Trubel und brach erneut Rekorde bei den Besucherzahlen internationaler Einkäufer. Unter den zahlreichen Besuchern befand sich auch Coop Far East, das Einkaufsbüro von Italiens größtem Einzelhandelsunternehmen Coop Italia, das sich auf die professionelle Beschaffung von Non-Food-Konsumgütern der Weltklasse spezialisiert hat.

Während der diesjährigen Frühjahrsmesse erkundete Coop Far East mit seinem engagierten 15-köpfigen Beschaffungsteam eine Reihe von Kategorien wie Kleingeräte, Schreibwaren, Heimwerkerwerkzeuge, Textilien, Schuhe und mehr. Veronica Natalini, Geschäftsführerin von Coop Far East, äußerte sich begeistert über die abgeschlossenen Beschaffungspläne für die Frühjahr/Sommer-Aktionen 2026, die normalerweise ein Jahr im Voraus vorbereitet werden. Eines der beeindruckendsten Produkte ist meiner Meinung nach eine Reihe von DIY-Gartengeräten mit kompatiblen Batterien, die sich auch an die gesamte Produktpalette anpassen. Diese Art von innovativem Produkt hat ein erhebliches Wachstumspotenzial, und wir haben es offiziell in unseren Beschaffungsplan aufgenommen", erklärte Veronica.

"Der Kernwert der Canton Fair ist der Zugang zu einer großen Anzahl von Lieferanten aus einer Hand, was die Effizienz bei der Bewertung von Mustern, Preisverhandlungen und der Überprüfung von Produktionskapazitäten vor Ort erheblich steigert, den Entscheidungsprozess weiter beschleunigt und gleichzeitig die Reisekosten reduziert. Darüber hinaus können wir neue Lieferanten ausfindig machen, die sonst nur schwer zu erreichen wären, und innovative Produkte, die den Kriterien der Funktionalität, Qualität und Nachhaltigkeit entsprechen, schnell prüfen.

Auf der 137. Canton Fair beobachtete Coop Far East auch einige wichtige Trends, die mit ihrer Strategie "Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Benutzererfahrung" übereinstimmen. Zum einen steigt die Nachfrage nach multifunktionalen und platzsparenden Designs in der Kategorie Haushalt und Körperpflege stark an. Zweitens sind Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen und Umweltaussagen auf dem Vormarsch, einschließlich Produkten und Verpackungen, die recycelte Materialien verwenden.

"Die Canton Fair spielt eine wichtige Rolle bei der Überbrückung von Ost und West, indem sie Möglichkeiten für globale Einkäufer und Lieferanten schafft, zusammenzuarbeiten, kreative Ideen zu entwickeln und letztendlich den Verbrauchern bessere Produkte anzubieten. Für Coop Far East ist die Messe nicht nur eine Beschaffungsveranstaltung, sondern auch eine strategische Plattform für die Gestaltung der Zukunft des Einzelhandels mit tiefgreifender Bedeutung", so Veronica.

Die 138. Canton Fair findet vom 15. Oktober bis zum 4. November 2025 in Guangzhou statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2715520/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-137-canton-fair-coop-far-east-erreicht-neue-lieferanten-beschafft-innovative-produkte-und-baut-langfristige-partnerschaften-auf-302488105.html