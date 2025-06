UNTERNEHMEN vom 23.06.2025 - 15.15 Uhr

AUSTIN - Tesla hat den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser im Beifahrersitz gestartet. In der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas können von Tesla ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Wagen ohne einen Menschen am Steuer buchen. Der Elektroauto-Hersteller suchte dafür zunächst vor allem dem Unternehmen freundlich gesinnte Online-Influencer aus.

IPO/Brainlab strebt Bewertung von bis zu knapp 2,1 Milliarden Euro an

MÜNCHEN - Das Medizintechnik- und Softwareunternehmen Brainlab hat Details zu seinem geplanten Börsengang vorgelegt. Die Preisspanne soll bei 80 bis 100 Euro je Aktie liegen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Dabei strebe Brainlab eine Marktkapitalisierung von 1,67 bis 2,09 Milliarden Euro an. Das Angebot umfasse voraussichtlich zwei Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 3,2 Millionen Sekundäraktien aus dem Bestand der Altaktionäre, unter anderem von Unternehmensgründer und Aufsichtsratschef Stefan Vilsmeier. Der Streubesitz nach dem Börsengang werde voraussichtlich bei bis zu etwa 26,6 Prozent liegen, hieß es. Vilsmeier will langfristiger Investor des Unternehmens bleiben.

Internet-Holding Prosus mit sattem Gewinnsprung dank Tencent-Beitrag

AMSTERDAM - Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hat ihren Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr fast verdoppelt. Dabei profitierte das Unternehmen von einer verbesserten Profitabilität der berücksichtigten Beteiligungen, vor allem im E-Commerce, und der Entwicklung der Beteiligung Tencent . In den zwölf Monaten bis Ende März verbuchte Prosus unter dem Strich einen Gewinn von 12,4 Milliarden US-Dollar nach 6,6 Milliarden im Jahr zuvor. Die Dividende soll auf 0,20 Euro je Aktie verdoppelt werden, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte.

Wie in 'der Sauna': BVB gewinnt Hitzeschlacht bei Club-WM

CINCINNATI - Jobe Bellingham zog ein frisches Shirt über seinen verschwitzen Oberkörper und nahm dann einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. In der Mittagshitze von Cincinnati hat Borussia Dortmund auch dank des Star-Neuzugangs den ersten Sieg bei der Club-WM geholt und das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Bellingham (45. Minute) traf bei seinem ersten BVB-Starteinsatz gegen den südafrikanischen Serienmeister Malmodi Sundowns zum zwischenzeitlichen 3:1 - doch am Ende geriet der favorisierte Bundesligist beim 4:3 (3:1) noch ins Zittern.

Wohnungswirtschaft: Zahl neuer Wohnungen dürfte einbrechen

BERLIN - Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) rechnet mit erheblich weniger neuen Mietwohnungen im laufenden Jahr. Die Zahl der fertiggestellten Einheiten bei den Mitgliedsunternehmen im GdW könnte demnach um rund 40 Prozent auf knapp 17.700 zurückgehen, wie der Verband mitteilte.

Nato-Staaten vor Gipfel einig bei Verteidigungsausgaben

BRÜSSEL - Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Den Haag haben die 32 Bündnisstaaten eine Einigung über die geplante neue Zielvorgabe für die Mindesthöhe der nationalen Verteidigungsausgaben erzielt. Wie die Deutsche Presse-Agentur nach dem Ende eines schriftlichen Entscheidungsverfahrens erfuhr, wollen sich die Alliierten beim Gipfel bereiterklären, ihre jährlichen verteidigungsrelevanten Ausgaben auf mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

-Bankkunden sollen mehr Rechte beim Dispo bekommen

-Erspartes für Europa: Siegel für Fonds auf den Weg gebracht -Ausgaben des Bundes für Software deutlich gestiegen

-Mehrheit findet Investments in Rüstungsbranche vertretbar -Gutachten: Nächtlicher Fluglärm in Hannover vertretbar -Klingbeil will für Arbeitsplätze bei 'grünem Stahl' kämpfen -Branche sieht sich gut gegen Betrug beim D-Ticket gerüstet -Bahngewerkschaft lehnt Verschiebung von Großprojekten ab -Spritpreise steigen nach US-Angriff im Iran nur leicht -Verdi will Tarifverträge bei jüngster Lufthansa-Tochter -Sorge um Armani: Modemacher sagt Auftritte ab



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 3,83 auf Tradegate (23. Juni 2025, 15:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -1,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,62 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 983,52 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -38,22 %/+12,18 % bedeutet.