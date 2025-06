Iran-Schock als Kaufgelegenheit für US-Aktien – es sei denn, DAS passiert

Trotz der US-Angriffe auf iranische Nuklearanlagen und der Eskalation zwischen Teheran und Tel Aviv bleibt Morgan Stanley bullish. "Die Geschichte zeigt, dass die meisten geopolitisch bedingten Ausverkäufe nur von kurzer Dauer und moderat sind", so Chefstratege Michael Wilson in einer aktuellen Notiz. Historisch hätten erhöhte geopolitische Risiken sogar oft Kaufgelegenheiten geschaffen.

Tatsächlich war die Marktreaktion zum Wochenstart verhalten. Die Brent-Ölpreise schossen am Montag kurzzeitig um 5,7 Prozent nach oben, gaben die Gewinne dann aber fast vollständig wieder ab. Der S&P 500 blieb stabil, während Futures mit fallendem Öl wieder ins Plus drehten. Für Wilson ist entscheidend, ob sich die Ölpreise nachhaltig verteuern. Eine echte Gefahr für den Konjunkturzyklus bestehe laut Morgan Stanley erst ab etwa 120 US-Dollar pro Barrel – also einem Plus von rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr.