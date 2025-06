Voestalpine mit attraktiven Seitwärtsrenditechancen

Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine (ISIN AT0000937503) hat Anfang Juni die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt. Die Umsätze fielen moderat um 6 Prozent auf 15,7 Mrd. Euro, was sich in einem 23,5 Prozent niedrigeren operativen Gewinn (EBITDA) von 1,3 Mrd. Euro niederschlug. Erwirtschaftet wurde jedoch ein freier Cash Flow von über 300 Mio. Euro und die Verschuldung bleibt trotz gestiegener Investitionen auf historisch niedrigem Niveau. Während bei Bahninfrastruktur, Luftfahrt und Lagertechnik positive Entwicklungen zu verzeichnen waren, verharrten Konsumgüter- und Maschinenbauindustrie auf niedrigem Niveau, schwächelten Energie und Automotives. Die US-Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Importstahl haben den europäischen Stahlmarkt geschwächt, eine höhere Nachfrage wird erst zum Q1-2026 erwartet. Das Management erwartet für das neue Geschäftsjahr 2025/26 ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Mrd. Euro.

Discount-Strategie mit 17,4 Prozent Puffer (Dezember)



Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SY65Y12 generiert beim Kaufpreis von 18,54 Euro eine Rendite von 1,46 Euro oder 14,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.12.25 zumindest auf Höhe des Caps von 20 Euro schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.