Salesforce – KI treibt Ergebnisse auch im ersten Quartal an

Salesforce (ISIN US79466L3024) meldete zum Ende ersten Quartals (30.04.25) ein Umsatzplus von 8 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahrs auf 9,8 Mrd. US-Dollar. Mit 1 Mrd. US-Dollar macht der jährlich wiederkehrende Anteil von Data Cloud und KI zwar derzeit nur 10 Prozent aus, weist aber mit 120 Prozent das stärkste Wachstum aus. Die Kosten stiegen mit +7 Prozent weniger stark an als der Umsatz, die gleiche Steigerung erfuhr der Nettogewinn auf 1,6 Mrd. US-Dollar, dabei konnte die operative Marge um 1,1 Prozentpunkte auf 19,8 Prozent erhöht werden. Für das Gesamtjahr wird eine Umsatzsteigerung von 7 Prozent angestrebt. Salesforce sollte aufgrund seiner führenden Position bei CRM-Software mit Fokus auf Kundenservice, Marketing-Automatisierung und Datenanalyse in der Lage sein, weiteres Wachstum zu generieren. Wer es defensiv angehen will, greift zum Discount-Zertifikat.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)