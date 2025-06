Holcim-Abspaltung Amrize an der Börse notiert Der Baustoffhersteller Holcim hat am Montag seine Aufspaltung vollzogen. Die Papiere von Amrize - in diese Firma wurde das nordamerikanische Geschäftssegment ausgegliedert - kosten am Nachmittag in Zürich 40,18 Schweizer Franken. Für die Aktien von …