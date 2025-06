Endurance meldet einen beeindruckenden tiefen Bohrabschnitt in Imperial mit 6,74 g/t Gold über 21,8 m, einschließlich 10,11 g/t Gold und 0,25 % Antimon über 12,4 m

23. Juni 2025 / IRW-Press / Endurance Gold Corporation (EDG – TSX.V; ENDGF – OTCQB; 3EG – Berliner Freiverkehr) (das „Unternehmen“) freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines ersten Bohrlochs von 2025 im Goldprojekt Reliance bekannt zu geben. In Bohrloch DDH25-109 wurde ein breiter, stark mineralisierter Teil der Zone Imperial innerhalb einer 185 Meter („m“) langen, noch unbebohrten Lücke von Royal Shear erfolgreich durchteuft. Darüber hinaus wurde in diesem Bohrloch die neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung der in Gabbro lagernden Entdeckung Lower Imperial geprüft und durchteuft, die bereits in Bohrloch DDH24-106 gemeldet wurde.