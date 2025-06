Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln ist eine zentrale Herausforderung in Norddeutschland / Gesundheitsministerin Prof. Dr. Kerstin von der Decken bei Pohl-Boskamp in Hohenlockstedt

Berlin (ots) - Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Deckenhat sich heute mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesverbands Nord vonPharma Deutschland und des Verbandes der Chemischen Industrie Landesverband Nord(VCI Nord) zu einem fachlichen Austausch bei der G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KGin Hohenlockstedt getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand dieVersorgungssicherheit mit Arzneimitteln in Schleswig-Holstein, Deutschland undEuropa. Für den Landesverband Nord von Pharma Deutschland wies dessenVorsitzende Babette Reiken dabei auf besondere Herausforderungen derpharmazeutischen Industrie im Hinblick auf die Aufrechterhaltung derProduktionsstandorte im Norden hin. Es bedürfe dringend verlässlicherRahmenbedingungen für die Branche und einer gesicherten Finanzierung derGesetzlichen Krankenversicherung. "Ein Wirtschaftsaufschwung mit guterGesundheitspolitik ist die beste Sozialpolitik. Wir stehen bereit, gemeinsam mitder Politik zügig an den richtigen Stellschrauben zur Stärkung unsererUnternehmen im Norden zu drehen, um die Arzneimittelversorgung zugewährleisten", so Babette Reiken.Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken betont: "Ich danke allenBeteiligten für den heutigen Austausch. Die Herausforderungen in derArzneimittelherstellung und -versorgung sind vielschichtig, und es gibt nichtdas eine Mittel, um diese zu lösen. Positiv ist, dass das Thema bereits aufeuropäischer Ebene bearbeitet wird, um insbesondere die Versorgung mitkritischen Arzneimitteln zu stärken. Als Landesregierung werden wir uns imRahmen unserer Möglichkeiten weiterhin dafür einsetzen, dass die Bedingungen inder Arzneimittelherstellung und -versorgung bestmöglich ausgestaltet und auchVor-Ort-Apotheken wieder gestärkt werden."Im Rahmen des mehrstündigen Austausches wurden weitere Themen wieBevorratungspflichten sowie die Preisgestaltung im Bereich der Basismedikationund bei Innovationen und Weiterentwicklungen bekannter Wirkstoffe diskutiert.Aus Sicht des Pharmaverbandes ist eine Anpassung des aktuell geltendenArzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) notwendig, um sowohl diewirtschaftliche Auskömmlichkeit als auch die Arzneimittelvielfalt inNorddeutschland absichern zu können.Dies wurde von Ilse Boskamp, Mitglied der Geschäftsleitung der G. Pohl-BoskampGmbH & Co. KG unterstrichen: "Als Familienunternehmen inmitten unseresGenerationswechsels nehmen wir die Verantwortung, die Patientinnen und Patientenmit Arzneimitteln und Medizinprodukten aus Norddeutschland heraus zu versorgenernst. Dazu benötigen wir verlässliche Rahmenbedingungen, um weiter auskömmlich