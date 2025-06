Alvarez & Marsal ernennt Christian Ramme zum Managing Director und baut den Bereich Corporate Finance in Deutschland weiter aus

München (ots) -



- Der neue Managing Director in der Niederlassung München bringt mehr als 20

Jahre Erfahrung im Technologiesektor mit und verstärkt das

Corporate-Finance-Team, um der steigenden Nachfrage nach M&A- und

Investmentberatung gerecht zu werden.

- Mit der Ernennung der leitenden Führungskraft baut A&M den erst vor Kurzem

gegründeten, schnell wachsenden Bereich Corporate Finance weiter aus.



Das weltweit tätige Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Alvarez & Marsal

(http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) hat Christian Ramme

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christian-ramme) mit sofortiger

Wirkung zum neuen Managing Director im Bereich Corporate Finance (https://www.al

varezandmarsal.com/expertise/corporate-finance/corporate-finance-europe)

ernannt. Mit der neuen Führungskraft setzt die dynamisch wachsende

Geschäftseinheit ihren Expansionskurs weiter fort. Sie wurde erst Anfang dieses

Jahres in Deutschland gegründet

(https://www.alvarezandmarsal.com/de/press-release/CorporateFinanceGermany) und

verzeichnet bereits eine steigende Nachfrage nach Expertise im Bereich

grenzüberschreitender M&A-Strategien.





Christian Ramme wird eng mit den über 120 Corporate-Finance-Experten von A&M inder Region EMEA zusammenarbeiten. Er verfügt über fundiertes Fachwissen zumThema software- und technologiegestützte Geschäftsmodelle, ergänzt durch seinumfassendes Netzwerk im Venture-Capital-, Private-Equity-, Start-up- undTMT-Ökosystem in der DACH-Region und darüber hinaus.Alexander Bischoff(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/alexander-bischoff) , ManagingDirector und Head of Corporate Finance bei A&M in Deutschland, sagt: "Wir freuenuns sehr, Christian Ramme im Führungsteam von Corporate Finance willkommen zuheißen. Seine umfassende Expertise im Technologiebereich und sein Netzwerk inder DACH-Region und im Raum EMEA werden unser Angebot in Corporate Financeweiter stärken. Gemeinsam verfolgen wir ambitionierte Pläne, unsere dynamischeEntwicklung voranzutreiben und unsere Präsenz in Deutschland auszubauen. SeineErnennung ist ein klares Signal für unser Engagement in der Region."Jonathan Boyers (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jonathan-boyers) ,Managing Director und Head of Corporate Finance EMEA bei A&M, fügt hinzu : "Mitseiner umfassenden Erfahrung mit grenzüberschreitenden Transaktionen in derSoftwarebranche wird Christian Ramme verstärkt den Bereich Technologie und wirdso demaßgeblich zum weiteren Wachstum unseres Corporate-Finance-Teams in EMEAbeitragen. Ich freue mich sehr, dass er nun Teil unseres Corporate-Finance-Teams