Novo Nordisk bricht Partnerschaft: Hims & Hers-Aktie fällt ins Bodenlose!

Tiefschlag für die Anteilsscheine von Hims & Hers: Novo Nordisk gab am Montag bekannt, dass die Kooperation mit dem US-Telemedizin-Player beim Verkauf seines Abnehm-Blockbusters Wegovy Geschichte ist.

Beide Titel rauschten daraufhin in den Keller. Hims & Hers-Aktien fielen in der Spitze um rund 30 Prozent, die Papiere von Novo brachen um gut 7 Prozent ein, erholten sich aber wieder leicht.