Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH verraten, worauf es ankommt (FOTO)

Hameln (ots) - Erfolgreiche Vertriebler wissen: Der richtige Partner entscheidetüber Sieg oder Niederlage. Einer dieser Partner-Agenturen ist die UnitedPromotion GmbH, gegründet von Ali Türüt und Patrick Grabowski: IhreVertriebsagentur hat sich als Marktführer im Glasfaservertrieb etabliert undsetzt auf fundierte Ausbildung sowie langfristige Perspektiven. Woran sich einesolch seriöse Agentur eigentlich erkennen lässt, welche Faktoren wirklichentscheidend sind und wie man sich vor falschen Versprechen schützt, erfahrenSie hier.Der Vertrieb bietet enormes Potenzial für Quereinsteiger und erfahreneVertriebsprofis gleichermaßen. Und so wagen immer mehr Menschen den Schritt inden Vertrieb, angelockt von hohen Verdienstmöglichkeiten und der vermeintlichenFreiheit, die dieser Beruf bietet. Doch viele stellen schnell fest: Nicht jedeVertriebsagentur hält, was sie verspricht. Fehlende Unterstützung, unklareStrukturen, unzuverlässige Provisionszahlungen und ein schlechtesProduktportfolio können aus einer vermeintlich goldenen Karriereleiter eineSackgasse machen. Besonders für Neulinge ist es schwer, sich im Dschungel derVertriebsagenturen zurechtzufinden. Wohin soll man gehen? Welche Agentur istseriös? Und welches Produkt verspricht wirklich langfristigen Erfolg? Hier zähltnicht nur das Bauchgefühl - sondern knallharte Fakten. Denn wer sich falschentscheidet, riskiert nicht nur Zeit und Energie, sondern auch seine beruflicheZukunft. "Viele Vertriebler scheitern nicht, weil sie schlecht verkaufen,sondern weil sie sich von den falschen Versprechen blenden lassen", warnt AliTürüt, Geschäftsführer der United Promotion GmbH. "Wer blindlings in die falscheAgentur rennt, hat nicht mal die Chance zu gewinnen - er ist von Anfang an zumScheitern verurteilt.""Allerdings: Mit der richtigen Vertriebsagentur an seiner Seite könnenVertriebler und die, die es werden wollen, tatsächlich unheimlich erfolgreichwerden", so Patrick Grabowski. Gemeinsam mit Ali Türüt hat er mit der UnitedPromotion GmbH eine solche Vertriebsagentur aufgebaut, die nicht nur am Marktbesteht, sondern ihn mitgestaltet. Ihr Spezialgebiet: der Glasfaservertrieb -doch im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen setzen sie nicht auf blindesVerkaufen, sondern unter anderem auf eine fundierte Ausbildung und langfristigePerspektiven für ihre Vertriebler. Die United Promotion GmbH hat sich somitmittlerweile als Marktführer in der Glasfaserbranche etabliert - nicht nur durchstarke Partnerschaften, sondern vor allem durch ein einzigartigesAusbildungskonzept. Ihr System hat sich bewährt: Wer hier startet, bekommt nichtnur ein Produkt, sondern ein Werkzeug für eine erfolgreiche Karriere. Doch was