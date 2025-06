Wie Arbeitgeber heute die richtigen Menschen erreichen (FOTO)

Brixen, Italien (ots) - Du suchst neue Mitarbeiter:innen und schaltest wieder

eine Anzeige in der Lokalzeitung? Nett gemeint - aber ziemlich 2010. Die

digitale Welt hat sich verändert. Und mit ihr auch das, was gute

Arbeitgeberkommunikation ausmacht. Wer heute wirklich passende Menschen finden

will, braucht mehr als ein Logo, Benefits und den Satz "Wir sind ein dynamisches

Team". Genau hier kommt Evvvolution ins Spiel - eine junge, auf Employer

Branding und Social Media Recruiting spezialisierte Agentur aus Brixen in

Südtirol.



Gegründet von Leon Dapoz und Simon Wachtler, hilft das achtköpfige Team

Unternehmen mit 50 bis 1.200+ Mitarbeitenden dabei, ihre Arbeitgebermarke zu

stärken, qualifizierte Bewerber:innen anzusprechen und endlich sichtbar zu

werden. Und zwar dort, wo Menschen heute unterwegs sind: auf Social Media.





