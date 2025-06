High Tide startet anlässlich des „Canada Day“ eine den ganzen Sommer andauernde „Buy Local“-Initiative

CALGARY, AB, 23. Juni 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen zu Ehren des kanadischen Nationalfeiertages, des „Canada Day“, in seinen Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäften eine neue Initiative starten wird. Es werden Produkte vorgestellt, die in der Provinz, in welcher der jeweilige Standort angesiedelt ist, angebaut oder hergestellt werden. Die Initiative wird am 24. Juni 2025 in allen 200 Canna Cabana-Filialen des Unternehmens in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario starten und den ganzen Sommer über fortgesetzt. Je nach Rückmeldung der Kunden könnte die Initiative auch über den Sommer hinaus verlängert werden.