Digitale Transformation im Kreditmanagement

Mainz (ots) - In Zeiten rasanter Digitalisierung braucht es starke

Partnerschaften, um Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen. Die Kooperation

zwischen Coface, einem weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und

Risikomanagement, und SOA People, einem führenden SAP-Technologiepartner, setzt

neue Maßstäbe für ein intelligentes, automatisiertes Kreditmanagement. Ziel ist

es, mit moderner SAP-Technologie sichere, effiziente und skalierbare Lösungen in

den Bereichen Warenkreditversicherung und Business Informationen zu schaffen.



SOA People AG: ein starker Partner in SAP





