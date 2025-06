Lars Rössler wechselt zu TTE Strategy als Berater für Wachstums- und Venture-Strategien (FOTO)

Hamburg (ots) - Die auf Transformation und Strategie spezialisierte

Unternehmensberatung TTE Strategy baut ihr Führungsteam weiter aus: Mit Lars

Rössler gewinnt TTE einen erfahrenen Strategieberater, der künftig als Principal

Groß- und Mittelstands-Unternehmen in Wachstums-, Portfoliostrategie- und

Investitionsthemen begleiten wird.



Rössler bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung und

-umsetzung mit. Unter anderem in führenden Rollen bei BSH Home Appliances (Bosch

Gruppe),OSRAM und der Boston Consulting Group . Zuletzt verantwortete er als

Head of Global Corporate Venturing bei BSH den Aufbau und die Skalierung eines

konzernweiten Programms, das strategiegetriebene Startup-Kollaborationen mit

klar messbarem Business Impact im Kern- und Neugeschäft verknüpfte. Lars

Rössler: " Ich freue mich darauf, Unternehmen dabei zu begleiten, ambitionierte

Wachstums- und Innovationsziele mit klarer Struktur umzusetzen - ob durch neue

Geschäftsmodelle, strategische Partnerschaften oder gezielte Investitionen. "





