Euro legt zu - US-Angriff stützt US-Dollar nur vorübergehend

D4YW4LK3R schrieb 18.06.25, 22:44

So liebe Freunde des gelben Edelmetalls - lange ist es her, dass ich hier geschrieben habe ;)



Der ein oder andere wird mich noch kennen.



Interessanter Fakt, denn ich mit euch teilen wollte:



Im angelsächsischen Raum ist Gold im Verhältnis zu den gesamten AUM nur mit 0,4% vertreten... das muss man sich erstmal überlegen!



Was es bedeuten würde, wenn dieser Wert auf nur 1% steigen würde... ich denke >5.000 USD pro Unze sollte drin sein.



Auch finde ich es geil, dass Kursgewinne weiterhin steuerbefreit sind (nach 1 Jahr Haltefrist).



An alle, die auch schon was aktiv verkauft haben - ich selbst habe tatsächlich noch nichts verkauft... Und unter 10.000 Euro werde ich auch nicht verkaufen (zumindest solange ich nicht aufs Geld angewiesen bin - man weiß nie).



Bekommt man tatsächlich den Wert der bei z.b. ProAurum auf deren Website aufgeführt ist? Oder finden die dann fadenscheinige Gründe, warum es einen "Disagio" geben sollte?



Und lebt Reibe eigentlich noch?



Beste Grüße in die Runde und positiv bleiben :)



Leider scheinen die Goldbugs grundsätzlich negativ - und an der Performance seit einigen Monaten kann sich wohl wirklich niemand beschweren