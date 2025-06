Öl-Konzerne ziehen Mitarbeiter vorsorglich ab

Richard_Wagner schrieb 17.06.25, 13:59

Ich versuche mal zusammenzufassen was wir gesichert wissen (Stand gestern):



Shutdown der grössten israelischen Raffenerien in Haifa wird wohl für Auslastung der anderen Raffenerien führen.

Wichtiger ist es m.M. das auch weniger für wichtige Raffinate wie Jet A-1 oder Jet B (Militär) zur Zeit hergestellt werden.



Da BP auch in Saudien Arabien und Oman tätig ist, mit Minderheitsbeteiligungen, wäre BP auch von einem möglichen

ausweitentem Konflikt betroffen.



Neuerlich wurde die iranische Raffenerie bei dem South Pars Gasfeld (Katar und Iran beuten dieses gemeinsam aus) wurde bombardiert.





Persönliche Meinung



Das Worst Case wäre das der Iran die Drohung wahr macht und den Schiffsverkehr, in der Strasse von Hormus, blockiert.

damit wäre ein hochschnellen der Öl- und Gaspreies wahrscheinlich.



Da die Gasspeicher in D unterdurchschnittlich gefüllt sind wäre ein sprunghafter Anstieg des TTF möglich.

Zur Info: Die FRSU Ports sind heuer ausgebucht und es stehen damit keine Kapazitäten zur Verfügung.

Da auch über die Gaskavernen auch Nachbarländer mitversorgt werden könnte es zu einem Anstieg des TTF kommen



Das jetzt viele frustriet sind keine schnelle Gewinn mitzunehmen eröffnet jetzt möglicherweise eine Einstiegschance, unter der Voraussetzung

das die Lage eskaliert.



Persönliches Handeln (Keine Handlungsempfehlung):



Kauf von Gas ETC (Henry Hub) und Zukauf GAS ETC auf TTF zum erstenmal.



Ärgen über vorzeitgen Verkauf Serica Energy und hoffen das BP, wegen der Größe, überproportional profietieren wird.