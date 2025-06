Gemischte Indizes: DAX schwächelt, US-Märkte im Aufwind!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.243,43 Punkten und verzeichnet damit ein leichtes Minus von 0,18%. Ähnlich verhält sich der MDAX, der bei 29.250,82 Punkten steht und um 0,08% nachgegeben hat. Im Gegensatz dazu kann der SDAX zulegen und steht mit einem Plus von 0,29% bei 16.561,00 Punkten. Auch der TecDAX zeigt sich positiv und gewinnt 0,34%, womit er aktuell bei 3.761,59 Punkten notiert. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes ebenfalls positive Bewegungen. Der Dow Jones steigt um 0,13% und erreicht 42.239,94 Punkte. Der S&P 500 zeigt eine noch stärkere Performance mit einem Plus von 0,32% und steht bei 5.984,27 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine gemischte Tendenz, während die US-amerikanischen Märkte heute überwiegend im Plus notieren. Dies könnte auf unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen und Marktstimmungen in den beiden Regionen hindeuten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von RWE mit einem Plus von 1.93%.Deutsche Telekom folgt mit 1.77%, während E.ON mit 1.16% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Münchener Rück führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.80%, gefolgt von Brenntag mit -2.12% und Sartorius Vz. mit -1.96%.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem beeindruckenden Anstieg von 3.84% hervor. Hochtief folgt mit 3.19%, während AIXTRON mit 2.20% ebenfalls zu den Gewinnern zählt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von RENK Group mit -5.47%. TUI und HENSOLDT folgen mit -3.73% und -2.49%.Im SDAX verzeichnet SCHOTT Pharma den höchsten Anstieg mit 4.02%. SILTRONIC AG und CECONOMY folgen mit 3.23% und 3.17%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit Heidelberger Druckmaschinen, die mit -4.82% den größten Verlust erleiden. Befesa und STO verzeichnen Rückgänge von -3.92% und -2.56%.Im TecDAX führt SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 3.23%, gefolgt von AIXTRON mit 2.20% und Nemetschek mit 2.02%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von HENSOLDT mit -2.49%. Sartorius Vz. und Formycon folgen mit -1.96% und -1.52%.Im Dow Jones sind IBM mit 1.75%, Boeing mit 1.37% und Salesforce mit 0.98% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Amgen mit -1.44%, gefolgt von Unitedhealth Group mit -1.10% und American Express mit -0.95%.Im S&P 500 sticht Tesla mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.91% hervor, gefolgt von Northern Trust mit 8.14% und Arista Networks mit 6.53%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Super Micro Computer mit -4.63%. Halliburton und Best Buy folgen mit -3.34% und -3.13%.