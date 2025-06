Nach KI und Quantencomputer: Das wird der nächste Mega-Wachstumsmarkt!

Am Ende ist der KI-Trade noch lange nicht, wie die jüngsten Kursgewinne des Hyperscalers CoreWeave zeigen, doch die in den vergangenen zweieinhalb Jahren starke Dynamik hat bei vielen Einzelwerten angesichts hoher Bewertungen inzwischen spürbar nachgelassen.

Nächster Mega-Wachstumsmarkt: Low-Altitude Economy!

Geht es nach einem Team von Analystinnen und Analysten der Bank of America könnten Flugtaxis und Drohnen ein weiterer Mega-Wachstumsmarkt sein. Ihre Studie mit dem markigen Namen "The 'low-altitude' economy is taking off" haben sie am Sonntag veröffentlicht – und der Branche ein gewaltiges Wachstum in den kommenden Jahren in Aussicht gestellt.

Sie rechnen damit, dass es im Luftraum bis 1.000 Metern Flughöhe zu einem Wachstumsboom kommen wird, der für eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 62 Prozent in den Jahren zwischen 2025 und 2030 sorgen könnten.

Dabei haben sie sechs Anwendungsbereich identifiziert: Öffentliche Sicherheit, Logistikdienstleistungen, Krankentransporte und Feuerbekämpfung, Tourismus, Pendelverkehr sowie innerstädtischer und städteübergreifender Verkehr.

Kommerzieller Durchbruch steht unmittelbar bevor

In vielen dieser Anwendungsbereiche gibt es bereits signifikante Fortschritte. Dazu gehören etwa die Experimente von Unternehmen wie Amazon, Lieferungen mithilfe von Frachtdrohnen zuzustellen, die Bemühungen um Flugtaxis, wie die von EHang und Archer Aviation, sowie Kamera- und Überwachungsdrohnen.

Was laut der Bank of America aber unmittelbar bevorsteht, ist der kommerzielle Durchbruch dieser Anwendungsbereiche. Während die Expertinnen und Experten den Markt in diesem Jahr auf 3 Milliarden US-Dollar schätzen, soll er bis 2030 allein im Bereich zivil genutzter Flugtaxis auf ein Volumen von 29 Milliarden US-Dollar anwachsen. Daraus ergib sich die geschätzte Wachstumsrate von 62 Prozent. Bis 2045 erwartet das Research-Team sogar ein weltweites Marktvolumen von 250 Milliarden US-Dollar und bis zu 250.000 im Einsatz befindliche Fluggeräte.

Großes Potenzial auf Strecken mit mittlerer Distanz

Vor allem in den kurzen Reisezeiten sehen die Analystinnen und Analysten ein erhebliches Wachstumspotenzial. Ihrer Einschätzung nach gelten Flugtaxis beziehungsweise Helikopter (und Fluggeräte mit ähnlicher Vortriebstechnologie) über fast alle relevanten Reichweiten hinweg, die nicht von Flugzeugen bewerkstelligt werden, als das schnellste Verkehrsmittel. Die größten Chancen sehen sie im Reichweitenbereich zwischen 150 und 400 Kilometern. Kürzere Strecken dürften aufgrund der höheren Kosten vor allem Premium-Dienstleistungen vorbehalten sein.

Zum kommerziellen Durchbruch beitragen sollen dabei auch die in den vergangenen Jahren bei Batterien erzielten Forschungsfortschritte. Vor allem Feststoffbatterien sieht die Bank of America als entscheidend an, da diese über die nötige Energiedichte bei gleichzeitiger Wiederaufladefähigkeit verfügen würden – ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Zahlreiche Unternehmen dürften profitieren – eine Auswahl

Aus der BofA-Studie ergibt sich eine lange Liste möglicher Profiteure. Dazu gehören in vorderster Reihe die derzeit größten Pioniere von Flugtaxis, Archer Aviation, EHang und Joby Aviation. Allerdings dürften sich etablierte Luftfahrtunternehmen wie Airbus und Boeing kaum die Butter vom Brot nehmen lassen und hier schon bald mit eigenen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen nachziehen – oder den Markt mithilfe von Übernahmen konsolidieren.

Batteriehersteller wie BYD, CATL und Samsung SDI könnten ihre Märkte über Elektrofahrzeuge hinaus weiter diversifizieren, während Entwicklungsunternehmen wie QuantumScape vor neuen Möglichkeiten stehen dürften, Interesse an ihren Forschungsbemühungen zu wecken.

Daneben dürften Transport- und Logistikdienstleister den Markt für sich zu erschließen versuchen. Bei Frachtdienstleistungen ist an Unternehmen wie DHL und Fedex zu denken, im Einzelhandel könnten Amazon und Walmart neue Maßstäbe beim Fulfillment von Online-Bestellungen setzen, während Fahrdienstleister wie Uber und LYFT auf eine weitere Verkehrsmittelgattung setzen könnten.

Fazit: Einen Fuß in die Tür stellen, aber Risiken beachten!

Schon jetzt gibt es für Anlegerinnen und Anleger eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich in den nächsten Mega-Wachstumsmarkt einzukaufen. Allerdings gilt es dabei auch, mögliche Gefahren zu bedenken – zum Beispiel, dass Wachstumserwartungen häufig größer sind als das sich tatsächlich vollziehende Wachstum. Hierfür sind die Wasserstoff- oder Cannabisbranche gute Beispiele.

Hierfür dürften vor allem die "Pure Plays" wie Archer Aviation und Joby Aviation anfällig sein, während bereits breit diversifizierte Unternehmen wie Amazon oder DHL über die nötige finanzielle Feuerkraft verfügen, die Technologie und ihre Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg auch ohne kommerziellen Erfolg verfolgen zu können.

Auch mit Pleiten und dem Totalverlust von Kapital müssen Investoren trotz der hervorragenden Wachstumsaussichten rechnen. Hierfür war zuletzt das Münchner Startup Lilium ein mahnendes Beispiel. "All in" sollten Anlegerinnen und Anleger in der Branche daher nicht gehen. Als Depotbeimischung könnten sich ausgewählte Einzelwerte aber lohnen – die nötige Geduld und ein langfristiges Commitment vorausgesetzt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion