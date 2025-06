Deutsche Rentenversicherung Bund stellt strategische Weichen für die Zukunft

Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund begegnet den demografischen

und digitalen Veränderungen mit einer umfassenden strategischen Transformation.

Das macht Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund,

bei der ordentlichen Sitzung der Vertreterversammlung am 23. Juni 2025 in

Münster deutlich.



Aktuell sind über 10.000 Mitarbeitende der Deutschen Rentenversicherung Bund

älter als 50 Jahre. Ohne Gegenmaßnahmen würde dies bis 2034 zu einer

Personallücke von rund 3.500 Mitarbeitenden führen. "Wir stehen damit vor einer

doppelten demografischen Herausforderung: Einerseits einer stark wachsenden Zahl

von Rentenanträgen, andererseits einem zunehmenden Fachkräftemangel", betont Dr.

Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, bei der

Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung in Münster.





Digitalisierung und Arbeitgeberattraktivität im Fokus



Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, treibt die Deutsche

Rentenversicherung Bund die digitale Transformation konsequent voran. Ziel ist

es, moderne IT-Lösungen zur Unterstützung der Mitarbeitenden einzuführen,

Prozesse effizienter zu gestalten und den Service für Versicherte und Rentner

weiter zu verbessern. Ein zentrales Element ist das neue gemeinsame

Rechenzentrum aller Rentenversicherungsträger, das seit April 2025 in Betrieb

ist. KI-gestützte Anwendungen und automatisierte Verfahren sollen die

Sachbearbeitung entlasten. Als Arbeitgeberin will sich die Deutsche

Rentenversicherung Bund zeitgemäß positionieren. Dazu zählen unter anderem

moderne Ausbildungsformate wie "LernLabs", ein umfangreiches Bildungs- und

Gesundheitsförderungsangebot oder fortschrittliche Gebäudekonzepte.



Organisationsstrukturen zukunftsfest gestalten



Die Transformation der Deutsche Rentenversicherung Bund orientiert sich an

strategischen Zielen, wie Kundenorientierung, Leistungsfähigkeit,

Zukunftsfähigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Konkrete Maßnahmen

umfassen insbesondere die Einführung eines neuen IT-Kernsystems, moderne

Steuerungsinstrumente und ein übergreifendes Organisationsportfolio. Um die

gesteckten Ziele zu erreichen, hat die Deutsche Rentenversicherung Bund unter

anderem ihre IT- und Sicherheitsstrukturen neu organisiert, Leistungsabteilungen

gebündelt und den Kundenservice zentralisiert. Ein "Community Lab" ermöglicht

künftig die praxisnahe Erprobung neuer Prozesse und IT-Anwendungen. "Die

Transformation der Deutschen Rentenversicherung Bund ist ein gemeinschaftliches

Projekt - mit dem Ziel, die gesetzliche Rentenversicherung zukunftsfest zu

gestalten und damit eine zentrale Säule des Sozialstaats dauerhaft zu stärken,"

so Fasshauer.



Der vollständige Bericht an die Vertreterversammlung von Dr. Stephan Fasshauer

kann auf www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

(https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Home/home_node.html)

abgerufen werden.



