Merkliche Kursgewinne

Am Wochenende hatten die USA in den Krieg Israels gegen den Iran eingegriffen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten, die auch zu einem Stopp des Schiffsverkehrs durch die Meerenge von Hormus führen könnte. Diese ist insbesondere für Öltransporte wichtig.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach dem Angriff der USA auf den Iran zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,46 Prozent auf 111,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,30 Prozent.

Die Ölpreise hatten zunächst noch zugelegt. Ein deutlich steigender Ölpreis könnte die Inflation anfachen. Die Ölpreise gerieten im Tagesverlauf aber wieder unter Druck, was die Anleihekurse stützte. US-Präsident Donald Trump forderte, dass die Ölpreise unten bleiben sollen. Er werde alles beobachten.

Gestützt wurden die US-Anleihekurse durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed. Direktorin Michelle Bowman erklärte, dass sie eine Leitzinssenkung im Juli unterstützen könnte. "Sollte sich der Inflationsdruck in Grenzen halten, würde ich eine Senkung des Leitzinses schon bei unserer nächsten Sitzung unterstützen, um ihn näher an seine neutrale Einstellung heranzuführen und einen gesunden Arbeitsmarkt zu unterstützen", sagte Bowman. An den Finanzmärkten wird derzeit noch nicht mit einer Leitzinssenkung im Juli gerechnet./jsl/jha/