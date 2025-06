Wiener Börse Schluss US-Angriff auf Iran lässt Anleger weitgehend kalt Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Abgaben beendet. Der Leitindex ATX schloss 0,65 Prozent tiefer mit 4.306,63 Punkten. Hauptthema an den Märkten war der US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende. Laut Marktexperten der …