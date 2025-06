Hims & Hers Health Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch - 23.06.2025

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hims & Hers Health Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +47,89 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um +13,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +107,91 % gewonnen.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,90 % 1 Monat +15,26 % 3 Monate +47,89 % 1 Jahr +157,39 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 215 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,05 Mrd. wert.

