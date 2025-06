Alle iranischen Raketen abgefangen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag im späten Handel kräftig unter Druck geraten. Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende hat das islamische Land zurückgeschlagen. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Katar erklärte, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die größte Sorge, dass die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für den Ölhandel, blockiert werden könnte. Zeitweise war der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August bis auf 81,40 US-Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. Zuletzt wurde Brent-Öl aber deutlich tiefer bei 72,26 Dollar gehandelt und damit 4,78 Dollar niedriger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI lag bei 69,25 Dollar und damit 4,59 Dollar niedriger als am Freitag.