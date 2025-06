Euro legt zum US-Dollar kräftig zu - Begrenzter Gegenschlag des Iran

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag im US-Handelsverlauf seine Gewinne ausgebaut. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1574 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1472 (Freitag: 1,1515) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8716 (0,8684) Euro.

Die USA hatten am Wochenende in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingegriffen und iranische Atomanlagen bombardiert. Am Montag griff der Iran als Vergeltung einen US-Militärstützpunkt in Katar an. Der Golfstaat erklärte allerdings, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien. Zudem sind nach Angaben der USA keine US-Bürger verletzt worden. Der Gegenschlag des Irans - sollte er mit dieser Aktion abgeschlossen sein - erweckt den Eindruck, dass Teheran nicht an einer weiteren Eskalation gelegen ist.