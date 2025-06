BrightGene präsentiert positive Phase-2-Daten für den Dual-GLP-1R/GIPR-Agonisten zur Gewichtsregulation und Behandlung von Typ-2-Diabetes sowie präklinische Daten für ein neues Amylin-Analogon bei den 85 Wissenschaftlichen Sitzungen d

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -



- Die Phase-2-Daten heben das best-in-class Potenzial des

Dual-GLP-1R/GIPR-Agonisten BGM0504 zur Gewichtsregulation und Reduktion des

metabolischen Risikos bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und übergewichtigen,

nicht adipösen Personen hervor

- Präklinische Daten für BGM1812 unterstützen die Weiterentwicklung als nächstes

Generation-Amylin-Analogon zur Behandlung von Fettleibigkeit



BrightGene Pharmaceutical Co., Ltd., ein internationales, innovationsgetriebenes

Pharmaunternehmen, präsentierte auf der 85. Wissenschaftlichen Konferenz der

American Diabetes Association (ADA) Daten aus zwei Phase-2-Studien zu BGM0504,

einem Prüfpräparat mit dualer Wirkung auf den Glucagon-like Peptid-1-Rezeptor

(GLP-1R) und den Glukose-abhängigen insulinotropen Polypeptid-Rezeptor (GIPR),

sowie präklinische Daten zu seinem neuartigen Amylin-Analogon BGM1812





Die Ergebnisse aus zwei separaten Phase-2-Studien zu BGM0504 zeigten einsignifikantes Potenzial zur Gewichtsreduktion und zur Senkung des metabolischenRisikos bei Personen mit Typ-2-Diabetes (einschließlich Überlegenheit gegenüberSemaglutid) sowie bei übergewichtigen und adipösen nicht-diabetischen Personen.Präklinische Daten zu BGM1812 zeigten eine überlegene Rezeptoraktivierung,deutliche Gewichtsabnahme und ein synergetisches Potenzial in Kombination mitder dualen GLP-1/GIP-Agonistwirkung, was seine Entwicklung als Amylin-Analogonder nächsten Generation zur Behandlung von Fettleibigkeit unterstützt."Diese Phase-2-Daten unterstreichen das bedeutende Best-in-Class-Potenzial vonBGM0504 als Behandlung für Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit - einschließlicheiner möglichen Überlegenheit gegenüber Semaglutid und einem starkenSicherheitsprofil - während unsere präklinischen Daten zu BGM1812 die weitereEntwicklung als Amylin-Analogon der nächsten Generation zur Behandlung vonFettleibigkeit unterstützen und das zusätzliche Potenzial in unserer Pipelinehervorheben", sagte Dr. Jiandong Yuan, CEO von BrightGene. "Aufbauend aufunserer umfassenden Expertise im Bereich Peptide und unserer starken Traditionin qualitativ hochwertiger, effizienter Arzneimittelentwicklung ist BrightGeneentschlossen, innovative Therapeutika zu beschleunigen, um ungedecktenPatientenbedürfnissen bei Stoffwechselerkrankungen und anderen wichtigenTherapiegebieten zu begegnen."Phase-2-Studie zu BGM0504 bei Typ-2-DiabetesDiese multizentrische, randomisierte, doppelblinde (placebokontrollierte) undoffen durchgeführte (semaglutid-positivkontrollierte) Studie bewertete die