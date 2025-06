OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Iran-Krieg:

Nach den US-Attacken auf die Atomanlagen folgten wüste Drohungen der Revolutionsgarden. Die Wirklichkeit stellt sich sehr viel prosaischer dar: Der "Oberste Führer" sitzt in seinem Bunker und denkt über einen Nachfolger nach. Die Deutschen kennen solche Zustände aus dem April 1945. Bedeutet das nun, dass dieses Regime gar nicht so gefährlich ist oder war, wie seine Gegner behaupten? Keineswegs. Lässt man derartige Großmäuler gewähren und erlaubt ihnen, die nötigen Mittel in die Hand zu bekommen - dann werden sie ihre größenwahnsinnigen Pläne umsetzen. Die Erkenntnis aus der Lage lautet also, dass viel zu lange gezögert worden ist, mit den Mullahs in der einzigen Art umzuspringen, die sie verstehen. Dafür verantwortlich waren die US-Präsidenten Obama und Biden, sowie die Führung der meisten europäischen Staaten, allen voran des Iran-Appeasement-Weltmeisters Deutschland./yyzz/DP/mis