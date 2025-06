Nato-Gipfel beginnt mit Festessen beim König

DEN HAAG (dpa-AFX) - Mit einem Festessen im Schloss des niederländischen Königs Willem-Alexander beginnt an diesem Dienstagabend (19.00 Uhr) der erste Nato-Gipfel seit dem Wiedereinzug von Donald Trump ins Weiße Haus. Zu dem Termin im Huis ten Bosch in Den Haag sind auch Partnerinnen und Partner der Staats- und Regierungschefs eingeladen. So werden Trump mit seiner Frau Melania und Bundeskanzler Friedrich Merz mit seiner Gattin Charlotte im Schloss erwartet.

Auf der Gästeliste stehen zudem auch Staats- und Regierungschefs aus Nato-Partnerstaaten. Darunter ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Außen- und Verteidigungsminister der Bündnisstaaten treffen sich zu separaten Arbeitsessen - das der Außenminister wird im Format eines Nato-Ukraine-Rates organisiert.