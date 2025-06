Robin Zeng, Vorsitzender und Geschäftsführer bei CATL, umriss auf einer wichtigen Konferenz seine Vision für einen globalen Übergang zur Kohlenstofffreiheit und eine vertiefte Zusammenarbeit

CHENGDU, China, 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich hielt Dr. Robin Zeng, Vorsitzender und Geschäftsführer bei Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), eine Rede auf der zweiten „Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange". In seiner Rede erläuterte Dr. Zeng den Einsatz von CATL für eine offene Zusammenarbeit sowie eine für beide Seiten vorteilhafte globale Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Schwellenländern liegt.

In seiner Ansprache betonte Dr. Zeng die Bereitschaft von CATL, eine intensive industrielle Zusammenarbeit zu fördern und seine fortschrittlichen Technologien zu teilen, um die globale Energiewende zu beschleunigen. „Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir kooperieren können", erklärte Dr. Zeng. „CATL erklärt sich bereit, am Bau von Fabriken mitzuwirken, Joint Ventures zu gründen und Technologie-Lizenzverträge abzuschließen." Dieser Kooperationsgeist ist von zentraler Bedeutung für die Strategie von CATL, lokale Ökosysteme aufzubauen und Partner auf der ganzen Welt auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen.

CATL hob die bedeutenden Möglichkeiten im Bereich der Transportelektrifizierung hervor und verwies auf das schnelle Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge in Ländern wie Thailand, Malaysia sowie Indonesien. CATL bemüht sich aktiv um Partnerschaften in der Region, wie z. B. die Zusammenarbeit mit Arun Plus in Thailand, um Batterien zu liefern und das Land bei seinem Bestreben zu unterstützen, Südostasiens Drehscheibe für Elektrofahrzeuge zu werden, sowie die gemeinsame Entwicklung einer kompletten industriellen Wertschöpfungskette – vom Bergbau bis zum Recycling – zur Lokalisierung des indonesischen Ökosystems für Elektrofahrzeuge.

Über das Transportwesen hinaus umfassen die umfassenden „Zero-Carbon Tech"-Lösungen von CATL innovative Energiespeichersysteme, die für die Erschließung des vollen Potenzials erneuerbarer Energien entscheidend sind. Seine netzbildenden Speichersysteme ermöglichen unabhängige Mikronetze, die für abgelegene Regionen und Industriestandorte unerlässlich sind. Ein bemerkenswertes Beispiel ist das 19-GWh-Batteriespeichersystem, welches das „AI + Zero-Carbon"-Rechenzentrum von Masdar in den Vereinigten Arabischen Emiraten versorgt.