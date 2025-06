Deutschland Hochburg bei E-Bikes in Europa - Preise sinken

MONOTONI schrieb 18.06.25, 14:43

The Winner takes it All mag für einige Businessmodelle gelten. Für einen Fahrradhändler eher nicht. Ich gehe dabei davon aus, dass Kinder (also die, die Rad fahren) im Durchschnitt alle 3 Jahre ein neues Rad erhalten. Bei Erwachsenen im Durchschnitt 8 Jahre.

Nach so vielen Jahren bleibe ich meinem Händler nicht unbedingt treu, sondern suche erneut gute Kaufgelegenheiten. Kundenbindung erreiche ich maximal über einen guten Service bei Wartung und Reparatur...