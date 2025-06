Termine am 24. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung in Gießen

11:00 LUX: Grand City Porperties, Hauptversammlung

11:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung in München

11:30 DEU: Continental, Kapitalmarkttag (bis 25.6.25)

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 5/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/25

14:30 CAN: Verbraucherpreise 5/25

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 4/25

15:00 BEL: Geschäftsklima 6/25

15:00 EUR: Rede von EZB-Chefin Christine Lagard anlässlich der Verleihung des De Sanctis Award "Europa" in Brüssel 15:55 EUR: Grundsatzrede von EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane beim Barclays-CEPR Monetary Policy Forum 2025 in London 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 6/25

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/25

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem US-Finanzausschuss des Repräsentantenhauses