Trump verkündet Waffenruhe – Ölpreise fallen deutlich, US-Aktienfutures grün

Nach Tagen der Eskalation zwischen Israel und dem Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend eine Waffenruhe verkündet, die weitreichende Folgen für die Märkte hat. Während die Ölpreise prompt mit einem deutlichen Rückgang reagierten, stiegen US-Aktienfutures.

Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, Israel und der Iran hätten einem "kompletten und absoluten Waffenstillstand" zugestimmt. Die Feuerpause solle am Mittwochmorgen um 6 Uhr deutscher Zeit in Kraft treten. Zunächst werde der Iran für zwölf Stunden die Angriffe einstellen, dann Israel. "Nach 24 Stunden wird die Welt das offizielle Ende des zwölftägigen Kriegs begrüßen", so Trump.