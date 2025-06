Nicola Mining startet diesjährige Bohrsaison auf Kupferprojekt New Craigmont

Auf dem New-Craigmont-Kupferprojekt beginnt Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) in diesen Tagen mit neuen Explorationsbohrungen. Die in der Vergangenheit auf dem nahe der Stadt Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia gelegenen Flaggschiffprojekt durchgeführten Explorationsarbeiten haben fünf vorrangige Ziele identifiziert. Drei von ihnen werden in den kommenden Wochen im Rahmen der nun beginnenden Arbeiten eingehender untersucht.

Den Explorationsarbeiten vorangegangen ist eine intensive Zusammenarbeit mit ALS Geoanalytics. Mithilfe von KI-basierten Methoden zur Analyse und Korrelation geophysikalischer und geochemischer Daten aus der umfangreichen Explorationsdatenbank von Nicola konnten so die besonders aussichtsreichen Explorationsziele bestimmt werden.

Das Ziel A entspricht weitgehend dem Zielgebiet West Craigmont/WP. Hier wurden im Jahr 2024 mehrere Bohrlöcher gebohrt. Sie bestätigen eine günstige Alteration mit Potenzial für weitere Bohrungen. Während das Ziel A somit ein alter Bekannter war, ist das Ziel B ist ein neues, bislang noch nicht erbohrtes Ziel, das durch die Analyse von Goldspot identifiziert wurde.

Ziel C wiederum entspricht dem Zielgebiet MARB/CAS, das aufgrund der positiven Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 zu einem vorrangigen Ziel aufgestiegen ist. Das Ziel D entspricht dem wichtigen Titan Queen MINFILE-Vorkommen. Für diesen Teil des Projekts liegen historische Bohrungen und Kartierungen aus dem Jahr 2016 und später vor. Sie sprechen für weitere Bohrungen. Als ein gänzlich neues Zielgebiet wurde das Ziel E nach der Goldspot-Analyse in das Explorationsprogramm 2025 aufgenommen.

Die Feinjustierung des Bohrprogramms werden Nicola Mining und ALS GoldSpot anhand der neuen Daten in den kommenden Wochen vornehmen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen GoldSpot und Nicola Mining wird auch in den kommenden Monaten weiter fortgesetzt, um das Explorationsprogramm 2025 zu verfeinern und ein besseres Verständnis der Lagerstätten zu entwickeln. Zum Einsatz kommen sollen dabei auch Röntgenfluoreszenz- (pXRF) und kurzwellige Infrarot (SWIR)-Messungen. Die dabei gewonnenen Daten wird GoldSpot aufbereiten und auswerten. Nicola Mining erwartet, dass sich aus dem tieferen Verständnis der Geologie neue Erkenntnisse und auch neue Explorationsziele ableiten lassen.

Für das 2025er Explorationsprogramm sind in den Gebieten MARB/CAS, West Craigmont/WP und den zwei neuen Zielgebieten, die von ALS GoldSpot identifiziert wurden, Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 bis 5.000 Meter geplant. Untersucht wird ein potenzielles Porphyr-Kupfersystems in New Craigmont. Für die Bohrungen, die im September abgeschlossen werden sollen, ist ein Budget von 1,5 bis zwei Millionen kanadische Dollar vorgesehen.

Eine Multielementanalyse soll neben dem Kupfer auch andere interessante Metalle in den Vordergrund rücken

Nicola Mining erwartet, dass die neuen Bohrkerne wertvolle Informationen über die Lithologie, die Struktur, die Alteration und die Mineralisierung liefern werden. Dabei wird man sich nicht nur auf das Hauptelement Kupfer konzentrieren, sondern eine Multielementanalyse durchführen. Dies könnte dazu führen, dass bei späteren Arbeiten auch Elemente, die heute noch nicht im Mittelpunkt des Interesses stehen, weiter in den Vordergrund rücken.

Auf der Zielzone MARB zielen die Bohrungen auf eine oberflächennahe porphyrartige Kupfermineralisierung. Dabei sind die Bohrlöcher so angelegt, dass sie einen vertikalen Mineralisierungstrend in der Tiefe untersuchen. Die 2024 entdeckte oberflächennahe Struktur bei CAS ist charakteristisch für die in der Embayment-Zone beobachtete Mineralisierung. Nicola Mining muss aber noch die Frage klären, ob sich die auf MARB bzw. CAS angetroffenen Trends im Raum zwischen diesen beiden Lagerstätten fortsetzen. Das 2025er Bohrprogramm wurde deshalb so konzipiert, dass es auch diese Frage zu beantworten in der Lage ist.

Last but not least soll mit der Draken-Lagerstätte ein vorrangiges, bislang noch nicht erbohrtes Ziel erstmals mit Bohrungen genauer untersucht werden. Entdeckt worden war diese Zone, die Aufschlüsse von Quarz-Diorit aus der Guichon-Grenzphase enthält, bereits im Jahr 2023. Die auf Draken genommenen Bodenproben weisen einige der am besten entwickelten porphyrartigen Alterationen auf, die auf dem New-Craigmont-Projekt dokumentiert wurden. Bestätigt wird dieser Eindruck durch die geophysikalischen Signale. Sie deuten eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine hohe Ladbarkeit an.

Für die investierten Anleger sind dies gute Nachrichten. Sie eröffnen nicht nur die Möglichkeit zu einem positiven Nachrichtenfluss während der Sommermonate, sondern geben auch Grund zu der berechtigten Hoffnung, dass Nicola Mining zum Ende des Jahres über ein wesentlich besseres Verständnis der Geologie des Projekts verfügen wird.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.