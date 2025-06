Meta-Runway-Übernahme scheitert, Milliarden fließen stattdessen zu Scale AI!

Meta lässt bei seiner aggressiven KI-Offensive keine Gelegenheit aus: Noch bevor das Unternehmen eine milliardenschwere Beteiligung am Datenlabeling-Spezialisten Scale AI bekannt gab, führte es offenbar Übernahmegespräche mit dem aufstrebenden Startup Runway. Die Verhandlungen mit Runway, das insbesondere durch seine innovativen Tools zur KI-generierten Videoproduktion bekannt wurde, scheiterten jedoch frühzeitig.

Obwohl Meta sich zu den Gesprächen nicht äußerte, bestätigen Insider, dass das Unternehmen sein Portfolio an KI-Initiativen weiter aggressiv ausbaut. Erst im Juni dieses Jahres gab der Social-Media-Riese eine Beteiligung in Höhe von 14,3 Milliarden US-Dollar an dem Daten-Labeling-Unternehmen Scale AI bekannt. Im Rahmen dieses Deals erwarb Meta eine 49-Prozent-Beteiligung und konnte sogar den Gründer Alexandr Wang sowie mehrere Schlüsselmitarbeiter abwerben.