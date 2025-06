Anleger scheinen überzeugt zu sein

Tesla hat am Sonntag in Austin, Texas, erstmals Robotaxis ohne Fahrer auf öffentlichen Straßen eingesetzt. Schon lange wurde dieser Schritt angekündigt, kam aber erst zuletzt zustande. Der Tesla-Chef Elon Musk nannte dies die Krönung eines Jahrzehnts harter Arbeit. Wie gut das System sich in Wahrheit behaupten wird, wird erst noch die Zeit zeigen müssen. Es liegen nämlich zahlreiche Beschränkungen vor, die die Robotaxis nicht zu jeder Tages- und Witterungszeit nutzbar machen.

Technisch hat sich die Tesla-Aktie zuletzt äußerst gut auswertbar präsentiert, im Bereich einer Hürde verlaufend um 373,00 US-Dollar ist der Wert anschließend auf seine favorisierte Zielzone um 292,23 US-Dollar zurückgefallen und hat genau an dieser Stelle wieder kehrt zur Oberseite gemacht. Die dynamischen Kursgewinne zu Beginn dieser Woche erlauben es aus technischer Sicht nun eine zweite größere Kaufwelle zu generieren und entsprechende Long-Positionen hierauf abzuschließen. Übergeordnet wird nämlich mit einem Folgeanstieg des Papiers bis in den Bereich um 383,76 US-Dollar gerechnet, wodurch sich das Papier schon bald für ein Long-Engagement qualifizieren dürfte. Als Zugvehikel könnte der mit einem Hebel von 11,12 ausgestattete Turbo-Call-Optionsschein WKN DY914T zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 105 Prozent eröffnen. Kommt es dagegen zu unerwartet größeren Verlusten unter den markanten Support der letzten Tage von 292,23 US-Dollar, müssten sich Anleger auf weitere Abschläge mindestens auf das nächstgrößere Unterstützungsband bei 239,48 US-Dollar einstellen. Eine überschießende Welle könnte temporär sogar an 223,37 US-Dollar heranreichen, ehe Käufer wieder zugreifen und die Aktie stabilisieren.